Как разбился самый самый дорогой вертолет в Украине (видео, фото)

Утром 6 сентября в Киеве рухнул частный вертолет. Авиакатастрофа произошла на Трухановом острове.

Позже выяснилось, что это один из самых дорогих вертолетов в Украине, а принадлежит он компании соратника Петра Порошенко.

"Страна" собрала все, что известно о крушении вертолета на Трухановом острове в Киеве. Пилотов могли спасти деревья

В полиции заявили, что им сообщили о происшествии в 07:22, киевским спасателям - в 07:29. Инцидент произошел в районе Матвеевского залива, одного из любимых мест столичных рыбаков. Но вертолет упал не в воду, а на сушу, в лесистую местность.

Прибыв на место полиция и спасатели обнаружили на месте двух пострадавших: командира-пилота и пилота. Одному из них ужалось выбраться из кабины самостоятельно, другого - зажало при падении.

В 08:46 пилота удалось извлечь с помощью пневмоинструмента киевской службы ГосЧС. Его передали медикам. По предварительным данным, у пострадавшего сломана нога.

Пресс-секретарь ГУ ГосЧС в столице Светлана Водолага отметила, что пострадавшим повезло, что вертолет упал на деревья, это могло смягчить падение, поэтому оба пилота остались живыми.

По предварительной информации, вертолет поднялся в воздух с базы в Гидропарке и начал падать почти сразу же после взлета - спустя 40 секунд. Перед этим его начало бросать в разные стороны и он потерял высоту.

В сети появилось видео момента падения.

На борту находились 62-летний командир-пилот и 70-летний пилот вертолета. Последнего зажало в кабине металлическими конструкциями вертолета и его освободили спасатели.

Отметим, что в Киеве полет частных вертолетов возможен вдоль Днепра и за городом. А посадка и высадка разрешена в районе Гидропарка и в Святошинском районе.

Причины падения выясняет специальная комиссия. Также она должна узнать, было ли у вертолета разрешение на вылет. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта) УК Украины. Что известно о вертолете и его владельце

Позже стало известно, что на Трухановом острове рухнул Eurocopter EC145, самый дорогой геликоптер в Украине. Примерная его стоимость $5,5 миллионов. Это многоцелевой вертолет из класса легких машин, созданный в Германии. С 2011 года его также собирают на совместном предприятии в Астане. Вертолет рассчитан на 1-2 пилотов и 9 пассажиров. Максимальная скорость 278 км/ч, дальность полета 680 км, высота подъема 5 240 км.

Он используется в армии, полиции, на службе спасателей, медиков, для бизнес- путешествий. Вертолет подходит для использования в городских условиях и считается самым бесшумным в своем классе. Производители сообщают, что этот геликоптер способен продолжить полет при одном работающем двигателе.

Разбившийся вертолет принадлежит ПАО "Мироновский хлебопродукт", которым владеет является олигарх, друг и советник президента Украины Юрий Косюк. Об этом сам бизнесмен рассказал журналистам.

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