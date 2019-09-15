Каміння та сльозогінний газ. У сутичках під час Маршу рівності в Харкові затримали 18 осіб

15 вересня, в Харкові вперше відбувся Марш рівності на підтримку прав ЛГБТ. Його проведення охороняла поліція. Проте сутичок із постраждалими уникнути не вдалося. Були затримані 18 осіб. Двоє поліцейських отримали травми, одного з яких довелося госпіталізувати.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Харківської області.

"За фактами порушень публічного порядку поліція відкрила два кримінальні провадження і оформила адмінпротокол. Сутички відбулися у центрі міста. Постраждали двоє поліцейських", - повідомили правоохоронці.

Зокрема, 17-річний харків'янин після закінчення Маршу почав кидати камінням у людей, які йшли вздовж вулиці Сумської після заходу. Поліцейські доставили його до Київського відділу поліції для написання пояснень. На юнака склали адмінпротокол за ч. 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні порушення.

Ще 17 осіб доставили до Шевченківського відділу поліції. За попередніми даними, вони взяли участь у сутичках на вулиці Римарській у Харкові.

"Під час конфлікту вони чинили опір поліцейським, крім того, у бік правоохоронців розпилили сльозогінний газ. Постраждали двоє працівників поліції. Одного з них з опіками очей доставили до лікарні", - повідомили в поліції.

За фактом подій слідчий Шевченківського відділу поліції відкрив кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.

Також за фактом хуліганських дій щодо юнака в парку Шевченка слідчі Шевченківського відділу поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує обмеження волі на строк до 5 років або позбавленням волі на строк до 4 років.

Нагадаємо, на початку вересня харківський міський голова Геннадій Кернес повідомив у своєму фейсбуці, що звернеться до суду з вимогою заборонити проведення "ХарківПрайду". Мовляв, "такі заходи у Харкові спокійно не проходять".

Натомість організатори маршу заявили, що очільник міста говорить неправду, оскільки "Прайду" у Харкові ще не проводили, а споріднені заходи відбувались без ексцесів. Більш того, заборона мирного зібрання суперечить Конституції.

Згодом влада Харкова передумала через суд забороняти проведення "Прайду".