Камеры видеонаблюдения метро Петербурга запечатлели предполагаемого организатора взрыва

Предполагаемый организатор взрыва в вагоне поезда петербургского метрополитена, по некоторым данным, попал на камеры видеонаблюдения, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Видеокамеры метро запечатлели предполагаемого организатора взрыва", - сказал собеседник агентства.

По не подтвержденным пока данным, взрывное устройство было оставлено в вагоне поезда в портфеле.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

3 апреля около 14:00 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" в вагоне метро произошел взрыв. По данным НАК, 9 человек погибли и более 20 получили ранения.