Катастрофа в Армянске: Завод Фирташа заплатит почти 740 млн рублей за выбросы вредных веществ

ООО «Титановые инвестиции» выплатит штраф за выбросы вредных веществ в атмосферу в Армянске на севере Крыма, сообщает Росприроднадзор. Ведомство потребовало довнести в бюджеты бюджетной системы РФ около 740 млн руб. за негативное воздействие на окружающую среду. «В ходе проведения контроля платы за негативное воздействие на окружающую среду ООО “Титановые инвестиции” за отходы производства и потребления определенно, что основными видами образованных отходов являются жидкие промышленные отходы, размещенные в кислотонакопителе»,— сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

Химзавод попытался обжаловать решение Росприроднадзора, однако арбитражный суд Крыма признал требования ведомства законными. «Неуплатой обществом указанной суммы нарушаются интересы государства и неопределенного круга лиц, а именно граждан в части права на благоприятную окружающую среду и ее защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной деятельностью. Неправомерные действия заявителя препятствуют реализации принципов охраны окружающей среды и нарушают права граждан на благоприятную окружающую среду и экологическую безопасность»,— сказано в решении суда.

Напомним, в городе Армянск на севере Крыма произошел выброс в атмосферу вредных химических веществ. 4 сентября в пробах воздуха было обнаружено превышающее норму содержание сернистого ангидрида. Республиканские власти уверяют, что никакой опасности для здоровья людей в городе нет. Вместе с тем было принято решение вывезти из Армянска всех детей, объявив двухнедельные школьные каникулы. Также была остановлена работа завода «Титан». Причиной выбросов был определен кислотонакопитель предприятия, в котором высохла вода и начала испаряться кислота. СКР возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).