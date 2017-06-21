КГГА обяжет владельца горевшего на Крещатике здания восстановить его

Профильный департамент Киевской городской государственной администрации (КГГА) направит владельцу здания бывшего Центрального гастронома на ул. Крещатик, 40/1 в столице, в котором 20 июня произошел пожар, предписание с требованием восстановить памятник архитектуры, сообщает пресс-служба КГГА в среду.

Согласно сообщению, департамент также направит письма в Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и органы внутренних дел для получения актуальной информации о причинах произошедшего.

"По результатам всех этих событий мы подготовим письмо в правоохранительные органы, в ГСЧС, будем просить их дать надлежащую оценку, и в любом случае будем требовать от собственника выполнения всех условий, предусмотренных договором, то есть приведение здания в надлежащий вид", - сказал журналистам в среду первый заместитель главы КГГА Геннадий Плис.

"По предварительным заключениям, причина пожара - халатность строителей, которые вели работы на крыше здания. Поэтому я обращаюсь в управление по чрезвычайным ситуациям с просьбой проверить все подобные объекты города на соблюдение пожарных норм. Также я отдал поручение профильным департаментам провести проверку разрешительных документов по этому объекту", - цитируется в сообщении КГГА Г.Плис.

По его данным, собственником здания на ул. Крещатик, 40/1 выступает ООО "АБ Инвестиции и развитие" (Киев), которое в 2007 году заключило с Главным управлением охраны культурного наследия КГГА охранный договор относительно соответствующего нежилого дома-памятника общей площадью 3,508 тыс. кв. м.

Он отметил, что в 2009 году приказом Министерства культуры это здание было внесено в Государственный реестр недвижимых памятников Украины как памятник истории, архитектуры и градостроительства местного значения (гостиница "Кане", построенная в 1873-1874 гг.).

В феврале 2017 года отдел инспекции госконтроля объектов культурного наследия и археологического надзора КГГА после осмотра указанного здания выдал предписание для устранения нарушений. В мае нарушителю было вручено постановление о наложении финансовых санкций за нарушения законодательства в сфере охраны культурного наследия, которое было оплачено.

Как сообщил замглавы КГГА по вопросам градостроительства Александр Спасибко, сейчас городские власти обращаются в Государственную архитектурно- строительную инспекцию (ГАСИ) с просьбой проверить законность выдачи градостроительных условий и ограничений относительно данного объекта.

А.Спасибко также подчеркнул, что горадминистрация не позволит возводить на Крещатике здания, которые нарушают целостность архитектурного ансамбля.

"Любые изменения в историческом центре могут осуществляться только по согласию общины и экспертов градостроительного совета. Мы поддерживаем добросовестных застройщиков, которые реставрируют памятники архитектуры и исправно платят налоги, однако наша задача - сохранять памятники истории, архитектуры и градостроительства", - отметил он.

А.Спасибко указал, что в 2013 году были выданы градостроительные условия и ограничения на реставрацию данного здания, было сделано историко- градостроительное обоснование. В 2015 году историко-градостроительное обоснование было отменено приказом Министерства культуры. "Я и мэр Виталий Кличко призываем осуществить проверку выдачи градостроительных условий и ограничений", - сказал он.

Комментируя информацию о том, что на месте достопримечательности планировали построить офисно-торговый центр, чиновник отметил, что проектная документация для сооружения тех или иных объектов в городе становится проектом, когда он зарегистрирован в градостроительном кадастре. "На сегодняшний день никакая проектная документация в градостроительном кадастре не зарегистрирована", - заявил он.

"Мы хотим, чтобы этот дом видели наши дети в том виде, как он был построен. Это здание может быть только или воссоздано, или реставрировано. Я обращаюсь к собственнику этого здания: если вы считаете, что таким образом вы сможете уничтожить эту достопримечательность, то мы этого не допустим", - подчеркнул А.Спасибко.

Как сообщалось, 20 июня в 16:57 в полицию поступило сообщение о задымлении на крыше бывшего Центрального гастронома на ул. Крещатик Шевченковского района столицы.

По информации пресс-службы ГСЧС, пожар ликвидирован в 21:04 вторника. Его ориентировочная площадь составила до 1 тыс. кв. м. Огонь уничтожил второй и третий этажи помещения бывшего Центрального гастронома, а также повредил перекрытия здания.

Жертв и пострадавших нет.

Как сообщили в ГСЧС, существует угроза частичного разрушения здания.

По данным КГГА, здание на ул. Крещатик, 40/1 приказом Министерства культуры и туризма Украины занесено в Государственный реестр недвижимых памятников Украины как памятник истории, архитектуры и градостроительства местного значения - "Гостиница "Кане" (1873-1874 гг.).

Полиция начала уголовное производство по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества" по факту возгорания в трехэтажном доме на ул.Крещатик, 40/1 в Киеве, в котором когда-то располагался Центральный гастроном.