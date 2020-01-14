КГГА рассматривает возможность выплаты компенсации пострадавшим вследствие прорыва возле Ocean Plaza

Компенсации будут выплачивать не только магазинам, но и пострадавшим гражданам, а также владельцам автомобилей, уточнили в КГГА.

Городские власти Киева изучают вопрос выплаты компенсации всем пострадавшим в результате прорыва теплосети возле ТЦ Ocean Plaza.

Об этом на брифинге утром 14 января сообщил заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев.

Пантелеев отметил, что инцидент будет расследовать специальная комиссия, которая будет рассматривать каждый случай травмирования отдельно, чтобы впоследствии можно было компенсировать убытки.

Он также добавил, что компенсации будут выплачивать не только магазинам, но и пострадавшим гражданам, а также владельцам автомобилей.

"Будем с каждым случаем индивидуально разбираться и будем компенсировать убытки... Будет обследование повреждений и комиссия, которая будет делать выводы", - цитирует слова Пантелеева издание Буквы.

Как сообщал УНИАН, вечером 13 января в Голосеевском районе Киева на ул. Антоновича, 174, в результате порыва теплосети произошел подмыв асфальтового покрытия, в результате чего горячей водой залило улицу и расположенный на ней ТРЦ "Ocean Plaza". Горячая вода из теплосети попала в магазин "Ашан" и первый этаж ТРЦ "Ocean Plaza".

По последней информации спасателей, во время инцидента в больницы с ожогами были госпитализированы 7 человек.