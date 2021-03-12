Харьковская область установила антирекорд по количеству смертей от ковида за сутки

За прошедшие сутки на Харьковщине зафиксировали 19 летальных случаев от последствий коронавируса.

По сообщению Харьковского лабораторного центра - это рекордное количество зарегистрированных смертей за сутки в регионе с начала эпидемии.

Кроме того за прошедший день подтвердили 694 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала карантина COVID-19 в Харькове и области заболели 88 383 человек. Из них 1 694 случая - летальные, а 78 845 пациентов уже победили болезнь.

Как сообщают в МОЗ, по состоянию на утро 12 марта в Украине зафиксировано 12 946 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, а также 230 смертей. Всего с начала пандемии в стране заболело 1 438 468 человек, 27 915 смертей от последствий коронавируса и 1 214 876 выздоровлений.

Также с начала вакцинации в Украине первой дохой привиты 38 237 человек.

Отметим, что согласно приказу Министерства охраны здоровья от 1 марта можно прививать от коронавируса не только медицинских работников, но и привлекать общественных и публичных деятелей, работников администрации и журналистов для того, чтобы не утилизировать остатки вакцины, сообщает "Восточный дозор".