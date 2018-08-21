Харьковский стрелок был военнослужащим, возможно, снайпером - полиция

Правоохранители проверяют причастность подозреваемого в нападении на горсовет Харькова Александра Пояркова к другим преступлениям, сообщил руководитель Главного управления Национальной полиции Харьковской области Олег Бех.

Подозреваемый в нападении на горсовет Харькова Александр Поярков был военнослужащим, заявил на брифинге руководитель Главного управления Национальной полиции Харьковской области Олег Бех, передает корреспондент "ГОРДОН".

По словам Беха, полиция направила на экспертизы оружие, изъятое на месте преступления, а также на месте убийства жены Пояркова.

"Сейчас все изъято и направлено на соответствующие экспертизы, чтобы мы установили, не причастно ли оружие, найденное на месте происшествия, к другим уголовным правонарушениям. Что касается личности Пояркова - он военнослужащий, мы сейчас проверяем, где он нес службу, не служил ли он в горячих точках. Есть информация, она не подтверждена, что раньше он был снайпером. Указанная информация в настоящее время проверяется", - сказал Бех.

Он добавил, что у подозреваемого есть отец 1946 года рождения, мать 1950 года рождения, а также, вероятно, сестра.

"Семья соседями характеризуется как нормальная... но что касается Александра, говорят, что он был скрытным, замкнутым, ни с кем не общался, поэтому круг его друзей им не известен", - добавил Бех.

В ночь на 20 августа в Харькове возле центрального входа в городской совет произошла перестрелка, жертвами которой стали два человека. Нападавшего застрелили правоохранители, полицейского убил стрелок. Охранника мэрии госпитализировали в тяжелом состоянии.

По словам члена коллегии Министерства внутренних дел Украины, нардепа от "Народного фронта" Антона Геращенко, полиция рассматривает три версии причин стрельбы у мэрии Харькова: неприязнь к городским властям, возможные психические отклонения стрелка, хулиганские мотивы.

В полиции Харьковской области сообщили, что в крови стрелка обнаружили алкоголь.