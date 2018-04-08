Химатака в Сирии - погибли по меньшей мере 70 человек

По меньшей мере 70 человек погибли в предполагаемой химической атаке в Думе - последнем городе сирийской Восточной Гуты, подконтрольном силам оппозиции.

Об этом сообщает BBC, ссылаясь на волонтеров и медиков. В частности, в Twitter-аккаунте организации "Белые каски" опубликованы снимки тел людей, которые задохнулись в своих убежищах в подвалах. Утверждается, что количество погибших, судя по всему, будет расти.

Сирийское правительство уже назвал обвинения в химатаке "сфабрикованными".

В Госдепартаменте США, в свою очередь, указали, что отчеты предусматривают "потенциально высокие потери", включая целые семьи в убежищах. Отмечается также, что Россия, которая оказывает поддержку Асаду, в конечном счете несет ответственность за подобные атаки.