Хулиганы остановили на ходу и разрисовали электричку

В понедельник, 7 августа, ночью около 40 вандалов остановили на ходу электричку Гребенка - Киев, сорвали стоп-кран и разрисовали вагоны краской, сообщает Левый Берег.

По данным источника, действия хулиганов посеяли панику среди пассажиров, большинство из которых являлись пенсионерами. Из-за непредвиденной остановки на 30 минут в вагонах пропал свет и чувствовался едкий запах краски.

Машинисты позвонили в полицию, но никакого результата вызов не дал. После раскраски поезда группа неспешно удалилась.

"Раз в два месяца такие группы окрашивают поезда, чаще всего на маленьких станциях. Не слышала, чтобы полиция кого-то находила. Недавно была такая же история на Мироновском участке", - поделилась информацией работница "Укрзализныци".