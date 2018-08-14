Киев уже 10 дней "дышит" диоксидом азота и формальдегидом

Метеорологические условия, которые способствуют накоплению вредных веществ в воздухе, продержатся в столице еще два дня

В Киеве с 4 августа продолжают наблюдаться метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре, передает пресс-служба КГГА.

"По данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского, 13-14 августа уровень загрязнения диоксидом азота достиг 5 среднесуточных ПДК (предельно допустимых концентраций) в районах площадей Бессарабской и Демеевской, улице Довженко и проспекту Победы. Уровень загрязнения формальдегидом достиг 5-7,7 среднесуточных ПДК в районах улиц Попудренко, Довженко, Каунасской; проспектов Оболонского и Победы; бульвара Леси Украинки; площадей Бессарабской и Демеевской", - говорится в сообщении.

Такие метеорологические условия, согласно прогнозу гидрометцентра (дневная высокая температура, слабый ветер и ночные задерживающие слои воздуха), удержатся в Киеве еще два дня.