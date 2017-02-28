Киевавтодор: Аварийных мостов в столице нет

Дорожники обещают провести дополнительный осмотр всех путепроводов и мостов.

В Киеве 10 путепроводов являются "ограниченно пригодными для эксплуатации", но аварийных мостов нет. Об этом во время брифинга на Шулявском мосту заявил генеральный директор Киевавтодора Александр Густелев, передает сайт КГГА.

"По поводу этих объектов есть экспертные выводы, согласно которым проводятся необходимые работы. Один из объектов - мост на проспекте Науки, где продолжается реконструкция, начатая в 2016 году", - сказал Густелев.

По его словам, Киевавтодор проведет тщательный дополнительный осмотр путепроводов и мостов столицы, привлекая к этому экспертов. Это 170 объектов.

"Сегодня работа уже начата, и после этого мы сможем отчитаться о состоянии сооружений, о необходимом ремонте и дальнейшей эксплуатации. Проверка будет проходить в течение весеннего сезона с привлечением специализированных организаций", - пообещал он.

Как сообщал Кореспондент.net, вечером 27 февраля в Киеве частично обрушился Шулявский мост. Обошлось без жертв. Движение транспорта по мосту перекрыли, а водителей попросили воспользоваться объездными маршрутами.

Но уже сегодня днем движение по Шулявскому мосту возобновилось. А мэр Киева Виталий Кличко рассказал о причинах обрушения.