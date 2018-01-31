Киевские оперативники задержали двоих членов ОПГ, похитившей ради выкупа двух иностранцев

Злоумышленников, которые более двух месяцев держали иностранцев связанными в загородном доме и требовали у их родственников 5млн в криптовалюте, задержали киевские полицейские.

"Организатора и его сообщницу, которые пытались бежать, оперативники задержали неподалеку от границы с РФ. Других участников преступной группы ищут", - сообщает в среду Отдел коммуникации полиции Киева.

В полиции рассказали, что сообщение об исчезновении двоюродных братьев 1991 и 1993 года рождения, граждан другого государства, поступило в Дарницкий управления столичной полиции в ноябре. При проверке информации правоохранители установили, что примерно в 20:10 на улице Днепровская набережная группа неизвестных с применением физической силы усадила иностранцев в автомобиль и вывезли в неизвестном направлении.

"Мы задействовали все возможности, но сразу установить местонахождение похищенных ребят, а также злоумышленников, которые это совершили, не смогли. К раскрытию правонарушения привлекли опытных работников, которые занимаются розыском людей. Сначала уголовное производство начали по ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство, потому что мы не понимали, с какой целью похитили мужчин: для вымогательства выкупа или с целью убийства", - сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в г.Киеве Андрей Крищенко.

Полицейские установили контакт с родственниками пострадавших, живущих в другой стране, и через две недели получили первое сообщение от похитителей. Злоумышленники потребовали $5млн. Поэтому следователи сразу квалифицировали правонарушение по ст. 146 (Незаконное лишение свободы и похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

В течение почти двух месяцев злоумышленники несколько раз выходили на связь и даже предоставили подтверждение, что похищенные мужчины живы.

"Полиция постоянно работала над раскрытием этого преступления. Работая с родителями, работая со всей оперативной информацией понимали, что круг преступников достаточно большой, к тому же в группе - не менее 5-6 человек. В результате мы начали двигаться в четко определенном направлении", - отметил А.Крищенко.

В конце концов одному из заложников удалось убежать, а другого освободили из дома на Киевщине, где их в последнее время держали похитители. Сами злоумышленники скрылись, когда не сумели отыскать сбежавшего потерпевшего.

"На данный момент мы уже установили почти всех членов группы и поэтому смогли быстро организовать необходимые следственные мероприятия. Много было изъято вещественных доказательств, материалов, которые позволили вечером того же дня начать операцию по задержанию двоих из них", - рассказал начальник полиции Киева.

Сразу задержали мужчину и женщину, которые непосредственно похищали пострадавших: 41-летний уроженец Российской Федерации - один из организаторов и исполнителей правонарушения, и его сообщница - 22-летняя жительница Чернигова. Она, помимо прочего, по фальшивому паспорту арендовала дом, в котором держали заложников.

Следователи объявили им подозрения в совершении незаконного лишения свободы группой лиц, а суд арестовал их без права внесения залога. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Кроме того, изъяты вещественные доказательства, которые указывают на причастность арестованных к другим преступлениям, а также на их возможные намерения продолжить похищать людей ради выкупа - во время обысков были изъяты "досье" на разных граждан.