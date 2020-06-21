За словами Кличка, місце для відселення мешканців із пошкодженої частини будинку вже визначили

Кличко прогнозує, що частину будинку, в якому стався вибух, демонтують

Через пошкодження конструкцій будинку, де стався вибух, його можуть розібрати, сказав міський голова Києва Віталій Кличко. Про це він повідомив журналістам на місці події.

"Що стосується стояка, де був вибух, зараз люди отримують інформацію, ми збираємо цю інформацію, поліція, Служба безпеки України, експерти попередньо зможуть дати інформацію про причини вибуху. Я сподіваюся, що це станеться в найближчі години. І потім наші служби ДСНС вже почнуть вивчати ситуацію для того, щоб надати інформацію, яким чином ми будемо розбирати цю частину будинку. Попередньо фрагментарно ми бачимо, що ключові речі, на яких тримається будинок, конструкції пошкоджені достатньо сильно.

Попередньо можемо сказати, що нам потрібно буде розбирати цей будинок", - сказав Кличко.

Він додав, що місце для відселення мешканців із пошкодженої частини будинку вже визначили, питання відселення людей із сусідніх під'їздів ще вирішують.

"Знаємо, що в цьому стояку можлива кількість людей, які проживали приблизно сто людей. Зараз ми визначили місце локації, де вони зможуть тимчасово перебувати, будуть забезпечені житлом і харчуванням. Зараз ідуть обстеження двох стояків будинку, які розташовані поруч із цим під'їздом", - повідомив мер столиці.

За його словами, точна кількість постраждалих наразі невідома.

Голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін, звертаючись до журналістів, також зазначив, що рятувальники не виключають обрушення будинку.

Вранці 21 червня в дев'ятиповерховому житловому будинку в Дарницькому районі Києва стався вибух. Голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що внаслідок нього загинули щонайменше дві людини.