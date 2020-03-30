Кличко сообщил о новых случаях заражения короанавирусом в Киеве (видео)

Мэр Киева Виталий Кличко в понедельник, 30 марта, в ходе брифинга сообщил о новых случаях заражения короанавирусом, которые были зафиксированы в столице за минувшие сутки.

Напомним, что инфицированы в Киеве на данный 102 человека, из которых 20 - за последние сутки.

Так, среди заболевших 11 женщин в возрасте от 29 до 61 года и 9 мужчин - от 25 до 70 лет. Один пациент госпитализирован в клиническую больницу No 4, трое - в городскую больницу No 9. Другие - лечатся дома на самоизоляции, под контролем врачей.

"Из 20 случаев четыре - так называемые "семейные очаги". Когда заболели несколько членов семьи", - уточнил мэр.

Кличко напомнил, что среди всех заболевших двое детей, еще два человека вылечились.

На сегодня в Александровской больнице находятся 38 пациентов с диагнозом коронавирус. В городской клинической больнице No 4 - 13 человек, в городской клинической больнице No 9 - 7. Другие лечатся дома на самоизоляции, под контролем врачей.

По количеству тех, кто заболели в районах столицы: Голосеевский район - 14 человек, Дарницкий - 13, Деснянский - 4, Днепровский - 2, Оболонский - 6, Печерский - 27 Подольский - 5, Святошинский - 8, Соломенский - 16 Шевченковский - 7.

Ранее сообщалось, что всего по состоянию на утро 30 марта в Украине официально подтверждено 480 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, из которых шестеро человек выздоровели и еще для 11 диагноз оказался смертельным. За сутки зафиксировано 62 новых случая.