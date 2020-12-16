Кличко заявив, що підрядник замінить опори на Шулявському мосту за власні кошти

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що генеральний підрядник, який виконував роботи на Шулявському мосту, мінятиме зруйновані опори освітлення власним коштом. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Вчорашній інцидент на Шулявському мосту обурив киян. І я також обурений тим, що на шляхопроводі, відкритому рік тому, впали три опори освітлення. На новий міст підрядник дав гарантію 50 років! Повідомлю, що фахівці обстежили всі опори освітлення. Ті, що викликали сумніви щодо надійності укріплення, - демонтували. Вночі підрядник здійснив демонтаж шести опор. І оперативно встановить стовпи з посиленням несучої конструкції. Підкреслю: генпідрядник, який давав гарантію на експлуатацію об'єкту, здійснить всі роботи власним коштом!" - розповів Кличко.

Окрім цього, замовник будівництва "Дирекція будівництва шляхово- транспортних споруд" звернеться в суд щодо відшкодування підрядником збитків за пошкоджені автомобілі киян.

Також мер наголосив, що за якість робіт на об'єкті відповідає генпідрядник, висновки щодо якості робіт та безпечності експлуатації об'єкту надає компанія з технічного нагляду - як незалежна організація.

Нагадаємо, 15 грудня у Києві на Шулявському шляхопроводі під час автомобільного руху повалилися відразу три стовпи освітлення, у зв'язку з цим проїзд через міст був заблокований.

Згодом міський голова Києва Віталій Кличко назвав можливого винуватця падіння стовпів освітлення на Шулявському шляхопроводі.

Також за фактом падіння електроопор на Шулявському мосту столичні правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

https://zik.ua