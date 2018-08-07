Колесо застряло в ливневке: вице-мэр Каменского умер из-за падения с велосипеда

07 августа 2018, 15:50
 ЧП Источник: УНИАН

В результате падения мужчина получил серьезные травмы головы и позвоночника.

Заместитель городского главы Каменского Владислав Мелешко скончался в реанимации в результате тяжелых травм, полученых во время прогулки на велосипеде.

Как сообщает "5692, вечером 7 августа Мелешко упал с велосипеда и получил серьезные травмы головы и позвоночника. По одной из версий, он попал в отверстие ливневки колесом велосипеда, после чего и получил травмы.

Сегодня около 13.00 в результате полученых травм вице-мэр Каменского скончался в больнице.

"Да, я могу подтвердить информацию о смерти Владислава Мелешко. Мы не взялись его доставлять в больницу имени Мечникова, из-за чрезвычайно тяжелого состояния пострадавшего. Он остался у нас, мы использовали эффективную необходимую терапию, но к сожалению состояние Владислава Викторовича был очень тяжелое", - рассказал главный врач Каменской больницы скорой медицинской помощи Ростислав Вынар.

Как сообщал УНИАН, 2 августа в Каменском взорвался микроавтобус "Фольксваген", за рулем которого находился депутат горсовета, руководитель фракции "Батькивщина" Виталий Чернявский.

Депутат самостоятельно выбрался из автомобиля, охваченного пламенем. Пострадавшего госпитализировали, медики оценили его состояние как тяжелое.
 

Источник: УНИАН
 
 
 