Количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Италии за сутки с трех до 51

Жительница города Казальпустерленго в итальянском регионе Ломбардия скончалась утром 22 февраля от болезни COVID-19, которую вызывает новый коронавирус. Об этом сообщило агентство ANSA.

Женщине было более 70 лет, у нее была тяжелая форма пневмонии.

Она стала третьей жертвой коронавируса в Европе и вторым гражданином ЕС. 21 февраля в итальянской Падуе скончался 78-летний владелец строительной компании Адриано Тревизан. 15 февраля во Франции умер 80-летний китайский турист из провинции Хубэй.

По данным ANSA, за последние сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-2019-CoV в Италии выросло многократно. К середине дня известно о 39 заболевших в регионе Ломбардия и о 12 - в регионе Венето.

Положительный результат теста на коронавирус, в частности, у двух родственников Тревизана, а также у двух врачей из Павии.

Считается, что вирус в этот регион Италии завез 38-летний мужчина, которого власти называют "пациент No1". Он мог контактировать с китайским носителем. Сейчас "пациент No1" находится в тяжелом состоянии в клинике Кодоньо.

По сообщению телеканала Euronews, 12 итальянских муниципалитетов к середине дня 22 февраля объявили о "локдауне": прекращают работу школы, рестораны, кафе, спортивные клубы и дискобары. Жителям рекомендовано не выходить на улицу без необходимости.