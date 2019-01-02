Количество погибших в результате взрыва в Магнитогорске увеличилось до 14

Количество погибших в результате взрыва дома в Магнитогорске увеличилось до 14. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

Такое заявление сделала пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций в Челябинской области.

Напомним, взрыв произошел в жилом многоквартирном доме российского города Магнитогорск, в результате чего обрушился подъезд. На месте ЧП проводятся поисково-спасательные работы. В них задействованы 469 человек и 66 единиц техники.

В Следственном комитете России заявили, что пока не нашли следов взрывчатки на месте взрыва в Магнитогорске.