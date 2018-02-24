Количество жертв взрывов в Сомали возросло до 45 человек - Reuters

В результате двух взрывов в столице Сомали Могадишо погибли минимум 45 человек, еще 36 человек были ранены. Ранее сообщалось о 18 погибших.

"Число погибших в результате ночных взрывов увеличилось до 45, еще 36 человек получили ранения", - сказал агентству Reuters местный чиновник.

В свою очередь сотрудник полиции заявил о том, что может подтвердить смерть только 36 человек.

"Вчера вечером за пределами дворца погибло не менее 15 человек, включая офицера и местного чиновника. Были также раненые. Они являлись в основном дворцовыми стражами и охранниками чиновников, которые были на месте происшествия. Число погибших может возрасти", - сказал майор Мохамед Абдуллахи.

Он также сообщил о том, в отеле погибли не менее 21 человека.

В свою очередь боевики "Аш-Шабаб" заявили о том, что убили 35 военных.

Ранее сообщалось, что в Могадишо произошел двойной теракт. Первая бомба сдетонировала после того, как боевики прорвали контрольно-пропускной пункт возле резиденции президента, застрелив сотрудников службы безопасности. Другой автомобиль взорвался перед отелем неподалеку от президентского дворца.

Ответственность за взрывы взяла на себя исламистская группировка "Аль- Шабаб", связанная с террористической организацией "Аль-Каида".

По материалам: Reuters