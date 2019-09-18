Коломойский готовит иск в суд после обвинений со стороны Гонтаревой

Олигарх Игорь Коломойский намерен судиться с экс-главой Национального банка Украины Валерией Гонтаревой, после того, как она обвинила его в организации поджога дома.
Об этом он сказал в комментарии LB.ua в среду, 18 сентября.
"Я сейчас консультируюсь с юристами, мы на стадии предсудебной подготовки, - сказал Коломойский.
Он уточнил, что речь идет о защите чести и достоинства в украинских судах.
"Конечно, она же гражданка Украины, чего я за ней в других судах бегать буду, - добавил бизнесмен.
Напомним, экс-глава НБУ Валерия Гонтарева считает олигарха Коломойского главным подозреваемым в организации поджога ее дома под Киевом.
17 сентября стало известно о поджоге дома Гонтаревой. В доме никого не было, члены ее семьи находятся с Гонтаревой в Лондоне.
Правоохранители рассматривают три возможные причины возгорания дома: поджог, неосторожное обращение с огнем и короткое замыкание.