Конфликт с туристами и черепно-мозговая травма: подробности избиения звезды фильма "Такси" в Москве

Сотрудники правоохранительных органов РФ задержали участников драки со звездой фильмов "Такси", французским актером Сами Насери.

У артиста в караоке-клубе в центре Москвы произошел конфликт с туристами из Белоруссии, сообщают росСМИ.

Отмечается, что в результате потасовки Насери получил черепно-мозговую травму.

Напомним, что Сами Насери поучаствует в съемках фильма в оккупированном Крыму. По словам звезды "Такси", съемки будут проходить в российском Ростове и на территории Крымского полуострова. Название фильма - "Краб". Как пояснил актер, на жаргоне это слово означает надзирателя в тюрьме.