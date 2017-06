Конгрессмен США ранен во время стрельбы на бейсбольном поле

Несколько человек, в том числе американский конгрессмен от Республиканской партии Стив Скелиз, получили ранения в результате стрельбы на бейсбольном поле в штате Вирджиния. Об этом сообщает телеканал NBC.

Инцидент произошел на площадке, где тренировались члены Конгресса от Республиканской партии.

Как сообщил CNN республиканец Мо Брукс, в момент стрельбы на площадке находились от 15 до 25 членов Конгресса.

Так же сообщается, что ранения получили двое полицейских.

Как сообщила местная полиция в Twitter, предположительный стрелок задержан.

ALERT: APD investigating multiple shooting 400 block E Monroe St. Suspect believed in custody. Stay from area, let emergency vehicles thru. - Alexandria Police (@AlexandriaVAPD) June 14, 2017