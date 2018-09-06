Концентрация вредных веществ в Армянске продолжает превышать норму

Содержание вредных химических веществ в воздухе в Армянске на севере Крыма превышает предельно допустимую концентрацию (ПДК) в восемь-десять раз. Такие данные озвучила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская на заседании оперативного штаба по ликвидации ситуации с выбросом химикатов в атмосферу.

«Но, по итогам многолетних наблюдений по этому региону, это только в два раза превышает средний уровень, что можно назвать естественным фоном для этого населенного пункта»,— уточнила она. То есть, обычно в Армянске ПДК вредных веществ в воздухе превышена в четыре-пять раз.

Министр здравоохранения Крыма Александр Голенко сообщил, что 7 сентября врачи из крымской республиканской больницы направятся в село Перекоп, которое расположено ближе всего к источнику испарения химикатов — накопителю кислоты. Они проведут подомовой обход и осмотрят местных жителей. Представитель МЧС еще раз заявил, что ситуация «носит локальный характер», касается только Армянска и близлежащих сел Красноперекопского района — Филатовки, Пятихатки, Перекопа, Волошина и Суворова. Угрозы жизни людей и оснований для ввода ЧС в регионе, по данным ведомства, нет.

Напомним, в Армянске произошел выброс в атмосферу вредных химических веществ. В пробах воздуха было обнаружено превышающее норму содержание сернистого ангидрида. Республиканские власти уверяют, что никакой опасности для здоровья людей в городе нет. Вместе с тем власти приняли решение вывезти из Армянска всех детей, объявив двухнедельные школьные каникулы. Также была остановлена работа завода «Титан». Причиной выбросов был определен кислотонакопитель предприятия, в котором высохла вода и начала испаряться кислота. СКР возбудил уголовное дело по по ч. 1 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).