Кортеж премьера Канады Трюдо попал в ДТП в США, есть травмированные

Кортеж премьер-министра Канады Джастина Трюдо попал в дорожно-транспортное происшествие в штате Калифорния в США, в результате чего три человека травмированы. Об этом сообщает телеканал ABC7.

В частности, указано, что инцидент произошел в ночь на 10 февраля 2018 года. По данным телеканала, кортеж канадского премьера ехал с Президентской библиотеки Рональда Рейгана в городе Сими-Вэлли, где политик выступил с речью.

Отмечается, что авария произошла примерно в шести километрах от библиотеки.

"Водитель автомобиля марки Toyota столкнулся с мотоциклом, который сопровождал машину Трюдо. Пассажиров Toyota - женщину и ее сына - и водителя мотоцикла госпитализировали. Сам премьер-министр Канады в результате происшествия не пострадал", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в США (штат Айова) произошла масштабная авария с участием 70 автомобилей. В результате один человек погиб, еще 5 получили ранения.