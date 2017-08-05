Крики и окровавленные люди: появилось видео штурма психбольницы во Львове

В сети появилось штурма психиатрической больницы во Львове, где пациент захватил несколько десятков заложников и порезал десятерых из них.

На видео слышен сильный жуткий крик из отделения, в котором забаррикадировался злоумышленник вместе со своими заложниками. После этого крика патрульные полицейские принимают решение идти на штурм.

Через несколько минут оператор оказывается внутри отделения. На видео видно окровавленных людей: у кого-то порезана шея, у кого - то- руки, а у одного мужчины большой и глубокий порез на спине. Также видно большую лужу крови на полу.

Один из полицейских кричит: "Санитаров давайте сюда! Быстро! Людей много!".

На фото и видео, которые опубликовал депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич, также видно, что злоумышленник лежит на полу в наручниках. При этом он полностью голый и тоже истекает кровью.

Осторожно! Присутствуют сцены насилия!

Напомним, во Львове мужчина взял в заложники 76 пациентов психиатрической больницы. Десять из них получили телесные повреждения, трое находятся в тяжелом состоянии. Также во время штурма пострадали пятеро полицейских.

Инцидент произошел в пятницу, 4 августа, около 19.00. Утром в психушку госпитализировали 30-летнего львовянина, который с 2013 по 2017 годы находился в ней на принудительном лечении за жестокое убийство собственного отца. Мужчина нанес погибшему 72 ножевых ранения. Месяц назад его отпустили домой, но в пятницу по ходатайству родственников мужчину снова госпитализировали. Вечером того же дня пациент начал вести себя неадекватно.