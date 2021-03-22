Кришка люку у Львові пробила лобове скло авто: загинула 10-річна дитина

Моторошну аварію, в якій загинула дитина вночі 22 березня загинула дитина, розслідують у Львові.

Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок.

Автомобіль ДСНС-ників колесом наїхав на каналізаційний люк. Його кришка відлетіла в авто, що їхало позаду і пробила лобове скло. На передньому пасажирському сидінні був 10-річний хлопчик. Від удару дитина загинула на місці.

Чи була кришка каналізаційного люку добре закріплена, і хто винен у трагедії - справою вже займається державне бюро розслідувань.

Смертельна аварія, в якій загинула дитина, трапилась вночі у Львові. Пізно ввечері автомобіль служби рятувальників колесом наїхав на каналізаційний люк. Кришка його, ймовірно, була погано закріплена, відтак відлетіла у напрямку зустрічної смуги руху, потрапила в інший автомобіль і пробила лобове скло. На передньому сидінні в машині саме перебувала дитина - вона загинула на місці.

У ДСНС зазначили, що службовий автомобіль оперативно-координаційного центру у Львівській області слідував до місця пожежі з увімкненими маячками та спеціальним звуковим сигналом.