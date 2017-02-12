Крупное ДТП в Киеве: в реанимации скончалась одна из пострадавших девочек

12 февраля 2017, 09:07
 ЧП Источник: УНИАН

В реанимации скончалась 3-летняя девочка, пострадавшая в крупном дорожно- транспортом происшествии на ул. Гетьмана в Киеве. В ДТП на месте погибла мать девочки. За жизнь второго ребенка и отца борются медики.

"В реанимации скончалась одна из пострадавших в жутком ДТП на Гетьмана девочек. За жизнь второй и ее отца борются врачи. Все погибшие и пострадавшие не были пристегнуты ремнями безопасности...", - сообщил на своей странице в Facebook основатель dtp.kiev.ua Влад Антонов.

Как сообщал УНИАН, в Киеве на ул. Гетьмана произошло крупное ДТП, в котором один человек погиб, девятеро получили травмы, среди которых были беременные и дети (3 и 7 лет).

Масштабное ДТП в Киеве facebook.com/dtp.kiev.ua

x Масштабное ДТП в Киеве фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

https://images.unian.net/photos/2017_02/1486845189-9532.jpeg
 

Источник: УНИАН
 
 
 