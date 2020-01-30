Крушение самолета МАУ: СБУ получила доступ к телефонным разговорам пассажиров

Украинской стороне передали доступ к личным разговорам пассажиров.

Суд постановил передать СБУ доступ к информации с мобильных телефонов украинцев, которые были пассажирами и членами экипажа рейса PS752 МАУ.

Соответствующее решение опубликовано в Едином реестре судебных решений.

Причем говорится о периоде с 15 января 2015 по 8 января 2020 года.

Следователи не исключают, что пилоты, бортпроводник и пассажир в указанный период могли иметь разговора по телефону с причастными к авиакатастрофе лицами.

Не исключено, что незадолго до смерти на борту самолета, или же в другой промежуток времени, но не ранее 15 января 2015, указанные лица, используя принадлежащие им номера мобильных телефонов, могли общаться с лицами, которые потенциально причастны к совершению преступлений, расследуемых, или которым могут быть известны факты и обстоятельства, которые исследуются в рамках производства, - сказано в решении суда.

Данные из телефонов украинцев, которые погибли на борту самолета МАУ, нужны для расследования полной картины происшедшего.

Напомним, иранские военные скрывали сбитие самолета МАУ. Военные три дня скрывали от президента Ирана то, что украинский самолет упал после того, как его сбила иранская ракета.

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