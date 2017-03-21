Крушение самолета в Южном Судане: все пассажиры и экипаж авиалайнера выжили

В понедельник, 20 марта, в аэропорту города Вау в Южном Судане произошло крушение самолета Ан-26, в результате которого, согласно последней информации, в живых остались все пассажиры и члены экипажа. Об этом сообщает Аirlive, ссылаясь на сообщение авиакомпании.

Менеджер South Supreme Airlines рассказал, что никаких потерь в результате крушения самолета не было. Всех пассажиров эвакуировали из самолета до того, как его уничтожил пожар.

Помимо этого, появилась информация о том, что самолет совершил аварийную посадку и только после этого загорелся. Представитель аэропорта добавил, что самолет приземлился, затем опять поднялся в воздух, пилот не мог его контролировать. Об этом сообщает Associated Press.

Он отметил, что после аварийной посадки дверь самолета открылась, благодаря чему пилот и спасатели смогли эвакуировать всех пассажиров. Людей, которые получили травмы, доставили в больницу Вау.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в понедельник, 20 марта, была опубликована официальная информация о том, сколько человек выжило при крушении самолета в Южном Судане.