Крушение сухогруза у берегов Крыма: найдены тела двух моряков

Российские спасатели обнаружили и достали из моря тела двух моряков с сухогруза Герои Арсенала, затонувшего в ночь на 19 апреля в районе Керченского пролива. Об этом сообщает так называемое ГУ МЧС России во временно оккупированном Крыму.

"Двое членов экипажа были обнаружены и подняты на борт судна Спасатель Демидов без признаков жизни. Их личности устанавливаются", - говорится в сообщении.

Также оккупанты заявляют, что ранее спасенный член экипажа сухогруза - 35- летний гражданин Украины. В настоящее время продолжаются поиски еще девяти моряков.

Отмечается, что оккупационная администрация Крыма пытается не допустить загрязнения акватории в районе крушения горюче-смазочными материалами: по предварительной информации, сухогруз был заправлен 19 т дизтоплива, также на борту находилось более 1,5 т моторного масла.

Ранее сегодня, 19 апреля, сообщалось, что в акватории Черного моря в районе Керченского пролива затонуло груженное зерном судно Герои Арсенала. На борту сухогруза находились 12 членов экипажа - девять граждан Украины, двое граждан РФ и один гражданин Грузии. Одного моряка удалось спасти; по данным МЧС РФ, он является украинским гражданином, однако в МИД такой информацией пока не располагают.