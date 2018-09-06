Крушение вертолета в Киеве: назван владелец

Вертолет, упавший на Трухановом острове в Киеве, принадлежит агрохолдингу "Мироновский хлебопродукт". Об этом сообщает 6 сентября пресс-служба Киевской городской государственной администрации в Facebook, передаёт Бизнес.медиа.

В результате падение вертолета в районе Матвеевского залива на Трухановом острове погибших нет, двое пострадавших с многочисленными травмами доставлены в Киевскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

Вертолет упал в лесную местность, на борту находились два пилота. Одному человеку удалось самостоятельно выбраться из вертолета, а другого зажало в кабине пилота.

С помощью пневмоинструмента спасатели деблокировали пострадавшего из вертолета и передали работникам скорой медицинской помощи.

На месте происшествия были задействованы 4 единицы техники и 20 человек личного состава подразделений ГУ ГСЧС Украины в Киеве.

"Мироновский хлебопродукт", принадлежащий миллиардеру Юрию Косюку, является крупнейшим производителем курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки.

Бизнес.медиа

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