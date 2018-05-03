Крушение военного самолета в США: погибли девять человек

Подтверждена гибель пяти человек, но вероятней всего погибли все девятеро, которые были на борбу

Количество погибших в результате крушения транспортно-военного самолета - девять человек. Об этом сообщает Reuters.

Крушение потерпел самолет Национальной гвардии Пуэрто-Рико. Он загорелся после вылета из аэропорта Саванны.

Власти США сообщают, что подтверждена гибель пяти человек, но анонимно отмечают, что вероятней всего погибли все девять человек на борту.

Самолет Hercules C-130J летел в Аризону и это должен был быть его последний учебный полет перед списанием.

"Это был его последний полет. Несмотря на то, что это был старый самолет, он был в хорошем механическом состоянии. Думаю, ему было 50 или больше лет, но со всеми современными обновлениями", - сообщил спикер Нацгвардии Пол Дален.

Дален пока отказался комментировать, действительно ли все девятеро, кто был на борту, погибли.

Крушение произошло 2 мая вблизи города Саванна, штат Джорджия.