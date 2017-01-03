Кыргызстан опроверг причастность своего гражданина к теракту в Стамбуле

Машрапов оказался лишь похожим на фоторобот подозреваемого

В Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана опровергли причастность к нападению на ночной клуб Reina в Стамбуле гражданина, снимок паспорта которого распространили турецкие СМИ.

"Гражданин республики Лакхе Машрапов был допрошен по прибытии в Кыргызстан. Доказательств его причастности к теракту нет. Он был отпущен после допроса, но проверка продолжается", - цитирует Интерфакс официального представителя спецслужбы Рахата Сулайманова.

При этом он отметил, что сотрудники ГКНБ находятся в постоянном контакте с турецкими коллегами.

В свою очередь начальник районного отдела внутренних дел Кара-Сууйского района, уроженцем которого является Машрапов, сообщил, что тот оказался лишь похожим на фоторобот разыскиваемого террориста.

"По словам Машрапова в аэропорту в Стамбуле его, сняв с самолета, допросили правоохранительные органы Турции. Убедившись в непричастности, отпустили. Самолет, на котором он должен был лететь из Стамбула в Бишкек, задержали на час", - заявил он.

Напомним, ранее появилась информация, что террористом, устроившим стрельбу в стамбульском клубе, оказался 28-летний гражданин Кыргызстана Лакхе Машрапов.

Как сообщалось, в новогоднюю ночь вооруженный неизвестный устроил стрельбу в ночном клубе Стамбула.

Мужчина, одетый как Санта-Клаус, застрелил полицейского и гражданское лицо у входа в клуб, после чего ворвался в помещение и открыл стрельбу.

В результате нападения погибли 39 человек и еще не менее сорока получили ранения. По данным МИД Украины, украинцев среди погибших нет.