Літак сполученням Краків - Дублін погрожували підірвати в повітрі

На борту лайнера лоукост-компанії Ryanair, який виконував рейс Краків - Дублін сталася надзвичайна подія. В туалеті виявили записку з погрозою підірвати літак, передає ВВС.

Після цього лайнер екстрено був перенаправлений на території Свято в найближчий аеропорт Лондона. Літак в приземлився в лондонському аеропорту Станстед. При посадці в Лондоні пасажирський борт супроводжували два винищувачі "Тайфун" британських ВПС.

Після приземлення літак відбуксирували на віддалену стоянку, пасажири покинули салон.

За словами прес-секретаря Ryanair, судно і пасажири перевіряються поліцією Великобританії, яка вирішить, коли вони можуть відправитися в Дублін на запасному літаку.

"Пасажири в Дубліні, які очікують вильоту до Кракова, переводяться на запасний літак, щоб звести до мінімуму будь-які затримки на рейс", - уточнили в авіакомпанії.

Літак Boeing 737-800 буде залишатися в ізольованій зоні аеропорту Станстед до закінчення розслідування.

Эхо Киева

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