Лавина в Италии: число жертв выросло до 21

Поиски осложнены тем, что снег превратился в лед

Пропавшими без вести считаются восемь человек.

Число жертв схода лавины на отель Rigopiano в горном регионе Абруццо в Италии увеличилось до 21, сообщает Associated Press. Ранее сообщалось о 18 погибших.

Поисково-спасательные работы продолжаются - восемь человек считаются пропавшими без вести.

Ожидается, что сегодня, 25 января, председатель Совета министров Италии Паоло Джентилони на брифинге в парламенте расскажет о действиях спасательных служб и сил гражданской обороны во время недавней серии землетрясений, сильного снегопада и схода лавины.

Напомним, вечером 18 января на гостиницу Rigopiano обрушилась лавина. В тот момент в гостинице Rigopiano находились около 35 человек. Причиной схода лавины стали четыре землетрясения магнитудой 5 и подземные толчки, которые продолжались и в течение последующей ночи.