Луганщина у вогні: загорілися десятки будівель, 1200 - без електрики

Внаслідок пожежі трави сталося займання будинків

Гасіння пожежі ускладнює сильний вітер швидкістю понад 20 метрів за секунду

У Луганській області внаслідок пожеж пошкоджено понад десяток житлових будинків.

Про це повідомляє поліція Луганщини у Facebookі.

"У Станично-Луганському районі в с. Красна Талівка внаслідок пожежі трави сталося займання чотирьох житлових будинків. Інформації щодо постраждалих не надходила", - йдеться в повідомленні.

Шість приватних будинків та близько десяти господарчих споруд пошкоджено вогнем в с. Кряківка Новоайдарського району, два приватних будинки - в с. Трьохізбенка.

Проводиться евакуація людей у с. Муратове, с. Капітанове, с. Гречишкине Новоайдарського району.

Гасіння пожежі ускладнює сильний вітер швидкістю понад 20 метрів за секунду. В смт Біловодськ та в с. Данилівка, с. Плугатар, с. Брусівка, с. Шуліківка Біловодського району внаслідок різких поривів вітру трапився обрив проводів електромережі, внаслідок якого 1200 абонентів селищ відключено від електропостачання.

Наразі обмежено рух на автодорозі (Новоайдар - Сєвєродонецьк в с. Муратове).

Зазначимо, на Луганщині уже вигоріло 8800 гектарів лісу.

Як відомо, рятувальники на Луганщині гасять 140 осередків пожеж.

Раніше повідомлялося, що на Луганщині знову горить ліс: рятувальники евакуйовують людей.



