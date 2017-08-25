Луценко пообещал выяснить виновен ли Дыминский даже без его участия

Экспертиза установит, находился ли бизнесмен Петр Дыминский в момент ДТП за рулем, причем экспертизу можно будет провести даже без его участия

Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, информирует "Украинская правда".

Луценко в очередной раз заявил, человек, который утверждает, что был за рулем, на самом деле там не был.

"На вопрос, был ли за рулем Дыминский, мы получим ответ после работы экспертов. Несколько направлений экспертиз - начиная от биологических материалов за рулем, видеоматериалов и других вещей, которые мы заказали у соответствующих специалистов... Это возможно сделать без его участия", - сказал Луценко.

Он добавил, что, если экспертиза покажет, что за рулем был именно Дыминский, он будет вызываться уже в качестве подозреваемого для вручения подозрения.

"Если он не будет прибывать на это и другие следственные действия, будем действовать предусмотренным законом путем, вплоть до обращения за международной правовой помощью", - отметил генпрокурор, в то же время призвав не назначать виновного до завершения законных процедур.

"Закон предусматривает возможность через ГПУ обращаться к нашим коллегам за рубежом и через установленные процедуры получать этого человека в порядке экстрадиции. Правда, это долгая процедура, иногда длится от полугода до года, но она в 90% случаев завершается успешно. Я почему-то думаю, что господин Дыминский в его возрасте и с его личной гордостью должен был бы лучше сотрудничать со следствием, не доводя нас до таких вопросов и таких ответов", - добавил Луценко.

Как сообщала "ДС", 18 августа автомобиль львовского бизнесмена, владельца телеканала ZIK и президента ФК "Карпаты" Петра Дыминского врезался в Opel, за рулем которого находилась молодая женщина, девушка скончалась на месте ДТП. Дыминский также является совладельцем топливно-промышленной группы "Континиум".

Брат погибшей в ДТП женщины подтвердил, что главным виновником трагедии был именно Дыминский, который теперь пытается избежать ответственности. По его словам, охранник является подставным лицом и имеет инвалидность в связи с онкологическим заболеванием.

Позже в полиции заявили, что во время смертельного ДТП возле села Ямельня за рулем Mercedes был не бизнесмен Петр Дыминский.Галицкий райсуд Львова арестовал охранника Петра Дыминского.

В СМИ опубликовали видео первых минут после резонансного ДТП на Львовщине при участии автомобиля Петра Дыминского.

Напомним, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что охранник Дыминского приехало на место ДТП из Львова уже после происшествия и сел за руль автомобиля, а позже взял вину на себя.

Однако позднее в сети появилось видео, на котором видно, что за рулем автомобиля Mercedes, который попал в смертельное ДТП, был владелец Дыминский.Петр Дыминский 23 августа, не явился на допрос.

Позднее стало известно, что он вылетел из Львова в Швейцарию. Кроме того, у следствия появились неопровержимые доказательства того, что подозреваемый в совершении смертельного ДТП охранник бизнесмена Петра Дыминского не причастен к трагедии и умышленно взял вину на себя.