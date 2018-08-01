Мітинг у Києві закінчився стріляниною з пораненим: У місті введено план "Перехоплення"

У Києві на вулиці Туполєва чоловіку, який мітингував проти знесення гаражів, прострелили ногу. В столиці введено план "Перехоплення", повідомляє прес-служба Національної поліції у Києві.

Для встановлення обставин інциденту на місці працює слідчо-оперативна група Святошинського управління поліції.

Наразі вже відомо, що учасники перекрили дорогу на вулиці Туполєва, проте такі дії обурили одного із водіїв. Чоловік вийшов із авто і вистрілив киянину в ногу. Після цього він поїхав з місця події. Потерпілому, в якого дотикове поранення, надали медичну допомогу.

"Співробітники поліції опитують свідків події для встановлення обставин та причин конфлікту. У Києві ввели план "Перехоплення", тож усі наряди поліції зорієнтовані на пошуки автомобіля", - розповіли у поліції.

Подія належним чином зареєстрована у Журналі обліку заяв та повідомлень Святошинського управління поліції. Вирішується питання щодо надання правової кваліфікації цій події.