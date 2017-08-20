Машина патрульных въехала в авто "скорой" в Скадовске

Накануне вечером на Херсонщине на одном из перекрестков курортного Скадовска произошло резонансное столкновение полицейской машины и автомобиля "скорой помощи". Есть пострадавшие.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

"На месте происшествия полицейские предварительно установили, что оба автомобиля двигались по улице Гагарина в одном направлении: впереди - карета "скорой помощи", а за ней патрульный автомобиль полиции Днепра, пассажиры которого находятся в командировке на время курортного сезона", - рассказывают правоохранители.

Кроме того, ссылаясь на слова свидетелей, в полиции отметили, что автомобиль службы "103" двигался без проблесковых маячков, а патрульная Toyota Рrius, включив звуковой сигнал и маячки, начала опережение "скорой", а затем на перекрестке с улицей Балтазаровской водитель "скорой помощи" начал совершать поворот налево, и автомобиль полиции совершил с ним столкновение.

Добавим, что в результате ДТП водитель "скорой" и фельдшер получили легкие телесные повреждения, зато патрульные не пострадали.

Согласно п.3.2 Правил дорожного движения Украины, "в случае приближения транспортного средства с включенным синим проблесковым маячком и (или) специальным звуковым сигналом водители других транспортных средств, которые могут создавать ему препятствие для движения, обязаны уступить ему дорогу и обеспечить беспрепятственный проезд указанного транспортного средства. Если на таком транспортном средстве включены проблесковые маячки синего и красного или только красного цвета, водители других транспортных средств обязаны остановиться возле правого края проезжей части, - подчеркивают херсонские полицейские.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.