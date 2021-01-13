Масове "замінування" в Одесі: поліція перевіряє суд, прокуратуру та 26 дитсадків

У середу, 13 січня, до правоохоронців надійшло повідомлення від невідомої особи про масове мінування в Одесі. Про це інформує пресслужба поліції Одеської області на сторінці в соціальних мережах.

У відомстві зазначили, що зловмисник повідомив про "замінування" місцевого суду, дитячих садків та прокуратури. Наразі фахівці перевіряють будівлі.

Зокрема, перевірку проводять у 26 дитячих садках, розташованих у Малинівському, Приморському та Суворовському районах Одеси. Вибухотехніки також присутні в Одеській обласній прокуратурі та Малиновському районному суді.

Вибухотехнікам допомагають слідчо-оперативні групи та кінологи.

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