Масштабное ДТП на Бориспольском шоссе: столкнулись 9 авто, пострадавших нет

Масштабное ДТП с участием сразу девяти автомобилей произошло на Бориспольском шоссе на въезде в Киев во вторник, 26 марта.

Как сообщает "Информатор" на своей странице в Facebook, сначала произошла незначительная авария, на место инцидента подъехали патрульные и начали оформлять ДТП. В этот момент проезжающие автомобили начали врезаться друг в друга, передает segodnya.ua.

Это дистанционное ДТП заблокировало практически две полосы движения по трассе.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Обстоятельства инцидента устанавливаются. На данный момент на месте аварии находятся разбитые Skoda, два Opel, автобусы Mercedes-Benz.