Масштабный пожар в Киеве: на Рембазе загорелось железнодорожное депо

Поздним вечером воскресенья, 2 февраля, спасатели Киева получили вызов о пожаре на территории рембазы в Дарницком районе. Огонь охватил один из железнодорожных ангаров на улицы Оросительная.

Площадь пожара составила около 100 квадратных метров внутри строения. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Пламя заметили около 21:20. На территории не действующего ангара горели шпалы. На ликвидацию стихию спасателям потребовалось около часа, так как огонь успел серьезно распространится. Около 21:27 его удалось ликвидировать. Обошлось без пострадавших.

На месте работало три единицы техники и 13 человек личного состава. Причины возгорания установит следствие.