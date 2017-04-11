Масштабный пожар в Одессе: сгорели причал и 15 домов

Тушение пожара осложнялось плотностью застройки, наличием легкогорючих деревянных и металлопластиковых материалов.

На улице по ул. Дача Ковалевского в Одессе ночью 11 апреля был большой пожар. Пострадал один человек.

Возгорание возникло 11 апреля около 4 часов утра на причале N 133 общества рыболовов-любителей Зеленый мыс по ул. Дача Ковалевского.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одессе.

На момент прибытия пожарных горели 15 дачных домов разной этажности на общей площади около 1000 кв. метров. Существовала угроза быстрого распространения огня и взрывов газовых баллонов, потому вызвали дополнительные отделения.

Тушение пожара осложнялось плотностью застройки, наличием легкогорючих деревянных и металлопластиковых материалов, отсутствием подъездов к морю для забора воды. Подвоз воды к месту пожара осуществлялся пожарными автоцистернами. Также была организована подача воды из моря, с помощью мотопомпы.

В 7 часов пожар был локализован и в 07:30 ликвидирован. Уничтожено 15 дачных домов. Повреждено имущество, которое находилось на территории причала. Во время тушения получил ожоги рук хозяин одного из домов.

В ГСЧС отметили, что для ликвидации пожара привлекались 70 человек личного состава и 10 единиц техники.

Масштабный пожар в Одессе 11 апреля

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