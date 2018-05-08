Массовое отравление в Черкассах: в больницу обратились 94 ребенка

В Черкассах в результате массового отравления в областную больницу обратились 94 ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

"Врачи констатируют, что у детей и взрослых наблюдается ингаляционная токсическая реакция. 11 детей до сих пор остаются в реанимации. Их состояние стабильное. Всего в областную больницу обратились 94 ребенка, 53 из них госпитализированы. Также были госпитализированы двое взрослых. Все пострадавшие находятся под пристальным присмотром врачей", - сообщили в МОН.

Также в Минздраве подчеркнули, что отравление произошло локально на территории, где проходила линейка, При этом пострадавших за пределами школы нет.

Как сообщал MIGnews.com.ua, и.о. главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала о состоянии здоровья отравившихся в Черкассах детей.