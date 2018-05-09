Массовое отравление в Черкассах: в реанимации остаются 11 детей

9 мая в Черкассах на лечении находятся 57 человек, которые 8 мая во время и после линейки в городской школе No8 почувствовали ухудшение самочувствия

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

По этим данным, среди пострадавших, нуждающихся в лечении, есть 53 ученика и четверо учителей, из них 11 далее находятся в реанимации в состоянии средней тяжести, остальные - в удовлетворительном и легком состоянии.

"С целью определения причины ухудшения состояния здоровья учащихся проведено обследование помещения и прилегающей территории школы, отобраны пробы водопроводной и бутилированной питьевой воды, а также проведены замеры воздуха на содержание опасных веществ. Превышений содержания химических веществ свыше предельно допустимой концентрации не выявлено", - говорится в сообщении. Читайте также: Отравление в Черкассах: к врачам привели 94 ребенка

Как сообщал Укринформ, утром 8 мая в Черкассах во время линейки в школе No 8 дети начали падать в обморок. Сначала госпитализировали 15 детей, позже их число возросло. Предварительный диагноз у всех пострадавших - отравление неизвестным веществом.

Премьер-министр Владимир Гройсман и глава Минздрава Ульяна Супрун отбыли в Черкассы для выяснения ситуации со здоровьем детей.

Президент Украины Петр Порошенко поручил принять все меры для установления причины отравления детей в Черкассах.

Гройсман на брифинге в Черкассах сказал, что основная версия отравления детей - локальное распыление неизвестного вещества.

"Первая версия - что произошло локальное распыление какого-то вещества. Но специалисты сейчас работают и лаборатории работают для того, чтобы выявить это вещество", - сказал Премьер.