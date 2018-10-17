Массовое убийство в Керчи

В одном из колледжей Керчи произошел взрыв. Уже известно о 18 погибших и свыше 40 пострадавших, большинство из которых подростки. Официальная версия - подрыв неустановленного взрывного устройства.

По факту происшествия Следком РФ открыл уголовное дело по статье о теракте, которое затем переквалифицировал на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Преступление совершил студент этого же колледжа, после чего он застрелился.

Подозреваемого в совершении теракта в политехническом колледже в Керчи нашли мертвым. По предварительным данным, его обнаружили застреленным в помещении образовательного учреждения.

Об этом сообщает Telegram канал Mash.

"Тело стрелка, устроившего теракт в керченском политехе, нашли в здании колледжа. Он застрелился", - отмечается в сообщении.

Кроме того, свидетели утверждают, что взрыв нападающий совершил после того, как у него закончились патроны. Сначала злоумышленник расстреливал детей из огнестрельного оружия, и только потом взорвал бомбу.

По данным Telegram-канала 112, имя этого подозреваемого - Станислав Р., он 2000 года рождения.

Самопровозглашенный председатель оккупированного Крыма Сергей Аксенов подтвердил "Интерфаксу", что студент, устроивший взрыв в колледже в Керчи, покончил с собой. По словам Аксенова, парень учился в колледже, ему было 22 года.

Украинские пограничники усилили охрану административной границы с аннексированным Крымом в связи со взрывом в Керчи. Об этом сообщает пресс- центр Госпогранслужбы.

"В связи с ситуацией, связанной со взрывом на временно оккупированной территории АР Крым в Керчи, сотрудники Госпогранслужбы предприняли ряд мер, направленных на усиление безопасности на админлинии. Прежде всего меры касаются недопущения любых провокаций на границе с оккупированным полуостровом, обеспечения безопасности граждан, пересекающих админлинию, и личного состава", - говорится в сообщении.

Сообщается, что основное внимание пограничники уделят выявлению и недопущению перемещения запрещенных предметов. Так, в службе привлекли специально натренированных служебных собак. "Кроме того, осуществлено усиление нарядов и военного наблюдения, организовано взаимодействие с правоохранительными органами. Государственная пограничная служба Украины продолжает отслеживать ситуацию", - подчеркнули в ГПСУ.