Массовые "минирования": МВД проверяет на фейковость звонки о минировании

Полиция начала проверять на фейковость звонки о минировании. Такое решение министерство приняло, чтобы не допустить срыва на голосовании в день выборов.

Министерство внутренних дел изменило алгоритм реагирования на сообщения о заминировании. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает пресс-служба МВД в Facebook.

Соответствующее решение было принято, чтобы не допустить срыва процесса голосования в день выборов в Верховную раду.

"Мы понимаем, что в день голосования, есть риск получить большое количество сообщений о заминировании избирательных участков. После соответствующей проверки, такие сообщения оказываются ложными, но проверка помещения занимает много времени. Чтобы не допустить срыва процесса голосования в день выборов, приказом министра внутренних дел был изменен алгоритм реагирования на сообщения о заминировании. Отныне, решение об эвакуации после обработки всей информации принимает непосредственно руководитель", - сообщил Яровой.

Ранее сообщалось, что МВД планирует изменить порядок реагирования на вызовы из-за массовых минирований. Ведомство будет инициировать ужесточение уголовной ответственности за ложные сообщения о минировании.