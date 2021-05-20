МАУ прокоментувала аварійну посадку літака в Одесі

Літак авіакомпанії МАУ, що виконував рейс Стамбул - Київ (Бориспіль), здійснив вимушену посадку в Одесі. Це викликано технічними причинами, повідомили в МАУ у відповідь на запит LIGA.net.

"Літак із бортовим номером UR-PSM здійснив вимушену посадку на найближчому аеродромі міжнародного аеропорту Одеса. Ця ситуація багаторазово відпрацьована на тренажерах. Екіпаж діяв чітко з дотриманням інструкцій", - заявили в МАУ.

Літак мав прибути до Борисполя о 16:25. У компанії заявили, що пасажирів доставлять до Києва о 21:10.

"Пасажири рейсу будуть доставлені до Києва о 21:10 додатковим літаком Embraer 190. Пасажирам буде надано харчування та напої. За попередньою інформацією, більшість пасажирів рейсу прямували в Україну. Для транзитних пасажирів буде забезпечено перенесення стикування", - заявили в МАУ. 20 травня в Одесі здійснив аварійну посадку літак МАУ, який летів зі Стамбула до Борисполя. За даними Думської, сталася технічна несправність - в одному з двигунів різко впав тиск масла.