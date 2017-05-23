Мэй: взрыв в Манчестере - ужасный теракт

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй назвали взрыв в Манчестере, во время которого по официальным данным погибли 19 человек и 50 получили ранения, "ужасным терактом".

Об этом сообщает Independent.

Ночью 23 мая премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй прокомментировала взрыв на концерте в Манчестере. Она сообщила, что власть работает над изучением всех деталей инцидента.

"Мы работаем над установлением полной информации о том, что полиция рассматривает как ужасный террористический акт. Мы сочувствуем жертвам и семьям пострадавших", - сказала Мэй.

Сообщается, что Тереза ​​Мэй прервала свою кампанию перед выборами 8 июня. Она возглавит заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA, которое состоится в связи со взрывом в Манчестере.

Напомним, вечером 22 мая на самой большой арене Великобритании в Манчестере во время концерта прогремел взрыв, в результате которого, по данным полиции, погибли 19 человек и 50 получили ранения, инцидент предварительно рассматривают как террористический акт